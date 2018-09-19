Çocuklar kendilerini animasyon filminin içinde buldu

Bursa'da ana okulu öğrencileri, Dünya Kırmızı Panda Gününde hayvanat bahçesini ziyaret etti. Minikleri görünce yaramazlığa başlayan sevimli pandaların oyunları, çocuklara animasyon filmi heyecanı yaşattı.

Minik öğrenciler, Bursa Hayvanat Bahçesi ailesine yeni katılan kırmızı pandaları ziyaret etti. İlk defa panda gören minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Pandaların barınaklarında ağaçların üzerinde daldan dala zıplamalarını keyifle izleyen minik çocuklar onlara seslerini duyurmaya çalıştı. Kırmızı pandalar, çocukların etrafında gezerek, miniklerin neşeli bir gün geçirmelerini sağladı. Çocuklar ise ilk defa gördükleri kırmızı pandaların resimlerini çizerek, onları tanımanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukların ziyaretiyle ilgili bilgi veren Bursa Hayvanat Bahçesi Genel Koordinatörü Erdem Saker, “Kırmızı panda çok hoş ve hareketli bir hayvan. Onun doğadaki hayat tarzına araştırdık. Bu hayvan geceleri de hareketli. Yazın 23 dereceyi aşan sıcaklıklarda rahatsız oluyor. Biz önümüzdeki yaza içi soğutuculu kafes yapacağız. Bugün Dünya Panda Günü. Anaokulu çocuklarının burayı ziyaret etmesi çok önemli. Çocuk beynine bu bilgilerin işlenmesi lazım. Toplumların en önemli ihtiyacı bana göre doğayı sevmeleri. Çocukların doğayı severek büyümeleri lazım. Bugün dünyada buna uygun eğitim sistemleri yürütülüyor. Hayvanat bahçesi bu anlamda küçük çocuklar için faydalı” dedi.