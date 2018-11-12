Çocuklar okuduklarını karikatürlere yansıtacak

Nilüfer Belediyesi tarafından Misi Mahallesi'nde kurulan Edebiyat Müzesi, birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Edebiyat Müzesi'nde, Gümüştepe İlkokulu öğrencilerine yönelik de faaliyetler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri de Masal Kahramanım Okumaları ve Karikatür Atölyesi. Atölyeye katılan çocuklar, Ülkü Tamer'in Şeytanın Altınları isimli masal-şiir kitabının okumalarını yapıyor. Ekim ayının son haftasında başlayan atölye 19 Kasım'da sona erecek.

Atölyenin son gününde minik öğrenciler, karikatürist Ahmet Aykanat ile birlikte masallardan akıllarında yer edinen kahramanların karikatürlerini kağıda aktaracak. Çocukların çalışmaları daha sonra sergilenecek.