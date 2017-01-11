Çocuklar sokak hayvanları için yarışacak

Bursa’da düzenlenen “Sokak hayvanlarından mesaj var” adlı kompozisyon yarışması için müracaatlar başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Can Dostları Derneği iş birliğiyle “Sokak hayvanlarından mesaj var” konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor. Bursa’daki ortaöğretim öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması için son müracaat tarihi 26 Nisan. Yarışma bünyesinde okullar kendi içlerinde ilk 3’e giren kompozisyonları belirleyerek Bursa Kent Konseyi’ne gönderecek. Okullardan gelen kompozisyonlar ise Bursa Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kurulacak seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınacak ve Bursa genelinde ilk 3’e giren kompozisyonlar belirlenecek.

Birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi verilecek.