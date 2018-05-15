Çocuklar ’sokak oyunları’ ile eğlendi

kez gerçekleştirildi. Şenlik ile binden fazla çocuk, ‘gün boyu süren’ oyun ve renkli gösterilerle eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü Bursa Kent Müzesi tarafından bu sene 12.’si yapılan ’Sokak Oyunları Şenliği’, Saltanat Kapı önünden çocuk kortejiyle başladı. Bursa Kız Lisesi bando takımının eşlik ettiği kortejde; Reşit Paşa, Osmangazi, İstiklal, Merinos, Uludağ, Dörtçelik, Namazgah İhsan Dikmen, Muradiye, 1. Murat, Mehmet Aker, Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın, Şehit Jandarma Er Halim Çimen ve Ali Firdevs Lizor ilkokullarından öğrenciler yer aldı.

Pınarbaşı Parkı’na gelen çocuklar, açık alanda oyun oynamanın tadını çıkardı. Ali Karasu İlkokulu halk oyunları ekibinin renk kattığı şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları canlandırıldı. Yakan top, samıdık, ip atlama ve körebe gibi pek çok oyunu büyük keyifle oynayan çocuklar, müzik, dans ve sahne oyunlarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.