Çocuklara Eğlenceli Serinlik

Çocuklar, kavurucu yaz günlerinde Su Oyunları Parkı ile hem serinliyor, hem de eğleniyor.

Bursa’nın ilk Su Oyunları Parkı, sıcak yaz günlerinde çocukların neşelerine neşe katıyor. Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypark tesisinin içerisinde 660 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun bulunuyor. Hafta içi 11.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Su Oyunları Parkı’na giden çocuklar güvenli şartlarda ve sağlık koşullarına uygun bir şekilde eğlenceli vakit geçiriyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa bir süre önce hizmete açtıkları Su Oyunları Parkı’nın ilgi görmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yaz aylarında serinlemek isteyen çocuklarımız Su Oyunları Parkı’na gelerek gönüllerince eğlenip oynuyorlar. Aileler su kayağı yaparak ya da kafeteryada oturarak Sukaypark’ta güzel vakit geçirmenin tadını çıkarırken, çocuklar da Su Oyunları Parkı’nda yaz aylarını alternatif oyun platformunda en güzel şekilde geçiriyor” dedi.