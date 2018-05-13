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13 Mayıs 2018 17:29

Çocuklara Uçurtma Festivali

Gürsu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “2.

Çocuklara Uçurtma Festivali

13 Mayıs 2018 17:29

Uçurtma Festivali”, uçurtma uçuran çocukların coşkusuyla renkli görüntülere sahne oldu.


Gürsu Belediyesi, çocuklara bahar coşkusunu ve uçurtma uçurmanın keyfini yaşatmak amacıyla bu yıl 2. Gürsu Uçurtma Festivali’ni düzenledi. Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doya doya eğlendi.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızın teknolojinin esaretinde şekillenmeye başlayan yaşamlarında, eski zaman sokak oyunlarından olan uçurtma uçurmanın coşkusunun tadını yaşamalarını istedik. Onlarla birlikte uçurtma uçururken bizler de çocukluğumuza döndük ve onların mutluluğunu paylaştık” dedi.


Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla, Gürsu İlçe Stadı’nda düzenlenen festival kapsamında çocuklar doyasıya uçurtma uçururken, palyaçolarla ve kendileri için oluşturulan oyun alanlarıyla eğlenceli saatler yaşadı.




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