Çocuklara ’yenilenebilir enerji’ sunumu

Merinos Enerji Müzesi’nde yapılan atölye çalışmalarında, yaklaşık 100 öğrenci yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında bilgilendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde hazırladığı ‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’, daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin katkılarıyla devam ediyor. Farklı ve uygulamalı programların yapıldığı Çevre Haftası’nda, çocuklara çevre bilinci aşılanıyor. Karagöz Hacivat gösterisiyle başlayan programlar, Merinos Enerji Müzesi’ndeki atölye çalışmalarıyla sürdü. Eşref Ergin İlkokulu ve Alacahırka Çocuk Merkezi’nden gelen yaklaşık 100 öğrenci, ‘Dünya Çevre Günü’ hakkında bilgilendirildi. Çocuklara ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ve önemi, fosil yakıtlar gibi konular anlatıldı.