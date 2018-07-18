Çocuklarda güneş yanığına dikkat

Ümmü Aydoğmuş, ciltte su kabarcıklarının meydana gelmesi durumunda vakit kaybetmeden doktora danışılması gerektiğini söyledi.

“Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte, çocuklarda da güneş yanıkları meydana gelebilir ve bu durum, ilerleyen dönemde cilt rahatsızlıklarına sebep olabilir” diyen Aydoğmuş, “Ebeveynler bu konuda hassas davranmalı ve çocuklarını güneşten korumalı. Bu dönemde özellikle güneş yanıklarına dikkat etmek gerekiyor. Fazla güneş ışınına maruz kalındığında ciltte kızarıklık oluşur. Ardından içi su dolu kabarıklıklar meydana gelebilir. Bununla birlikte bir süre sonra ağrı olur. Bu durumda, ciddi bir güneş yanığı söz konusudur” dedi.

Bebek ve çocukların ciltlerinin yetişkinlere göre çok daha fazla hassas olduğunu ifade eden Aydoğmuş, bu sebeple güneş ışınlarının etkisinde daha fazla kaldıklarına dikkat çekti. Aydoğmuş, çocukları güneş ışınlarının olumsuz etkisinden koruyabilmek için ultraviyole ışınlarının en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkarmamak gerektiğinin altını çizerek, “Sıcaklıkların çok arttığı dönemde, özellikle 11.00 - 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamak gerekiyor. Çünkü bu saatlerde güneş ışınlarının etkisi daha fazladır” diye konuştu.

Çocuklarda oluşan güneş yanığının zaman zaman baş dönmesi, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler gösterebileceğini dile getiren Aydoğmuş, bir süre sonra yanık olan yerlerin soyulmaya başlayacağını kaydetti.

Güneşte fazla kalmanın yanıklar dışında ilerleyen dönemde cilt kanseri, bağışıklık sisteminin zayıflaması, gözlerde bozukluk gibi sağlık problemlerini de beraberinde getireceğini belirten Dr. Ümmü Aydoğmuş, “Bebek ve çocuklar hiçbir zaman güneşin altında uyutulmamalı. Ayrıca güneşe çıkarken mutlaka uygun giysiler giydirilmeli. Açık renkte, pamuklu ve ince kıyafetler tercih edilmeli. Diğer yandan güneş gözlüğü takmak da oldukça faydalı” şeklinde konuştu.

Aydoğmuş, güneş yanığı ileri boyuttaysa yani su kabarcıkları meydana geldiyse, vakit kaybetmeden doktora danışılması gerektiğine de sözlerine ekledi.