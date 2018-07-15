Çocuklarda yaz hastalıkları

Cansu Yılmaz, yaz aylarında dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların güneşten etkilendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Özellikle güneş çarpması ve yanıklar, isilik, pişik, havuz ve deniz hijyeninin kötü olmasından kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonları, göz iltihaplanmaları ve dış kulak yolu iltihaplanmalarının yaz aylarında sık görülmekte olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Cansu Yılmaz, tatile çıkmadan önce çocukların sağlığı için bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Uzman Dr. Yılmaz, "Yaz mevsiminde daha dik açı ile gelen güneş ışınları çocuklarda güneş çarpmalarına sebep olabilir. Özellikler 6 ayın altındaki bebeklerde dikkatli olunması gerekir. Güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülebilir. Güneşin zararlı UV ışınlarından dolayı deri kanseri riski de artmaktadır. D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneşin dik açı ile geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında direk güneşe maruziyet olmamalıdır" diye konuştu.

Çocuklar için dışarı güneşe çıkmadan yarım saat önce koruma faktörü 50 olan güneş kremi kullanılması gerektiğini belirten Uzman Dr. Yılmaz, "Mümkün olduğunca açık renk şapka şemsiye ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocuklara açık renkli ter çeken pamuklu kıyafetler giydirilmelidir. Çocukların havuz veya deniz oyunları 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Aşırı sıcaklarda kaybedilen sıvının yerine konulabilmesi için bol sıvı verilmelidir. Bebek cildi erişkinlere kıyasla çok hassastır. Bebeklerde deri yüzey alanı daha geniş olduğundan ısı ve sıvı kaybı daha çok olmaktadır. Tuvalet alışkanlığını kazanmamış ve bez kullanan çocukların bez değiştirme sıklığı artırılmalıdır. Özellikle yeni doğan döneminde her 2 saatte bir bez kontrolü yapılmalı ve her altını kirlettiğinde bez değiştirilmelidir. Temizlik işlemi yapıldıktan sonra birkaç dakika bez bölgesini hava alması için açık kalması sağlanmalı ve gereğinde koruyucu pişik kremi kullanılmalıdır" dedi.

Sıvı kaybını bol bol sıvı tüketerek yerine koymak gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Yılmaz, "Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve barsak enfeksiyonlarına sebep olur. Barsak enfeksiyonlarının en önemli belirtisi bulantı, kusma ve ishaldir. Mikroplar barsak duvarını geçmezse, salgıladıkları toksinler ile çok sayıda bol ve sulu dışkılama şeklinde ishal yapar. Ateş genellikle yoktur ve karın ağrısı hafiftir" diye konuştu.