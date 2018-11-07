Çocukları iki yılda ikinci defa okul değiştiren veliler ücretsiz servis talep etti

Bursa'da okulları iki yıl önce yıkılan ve bir liseye yerleştirilen ortaokul öğrencilerinin bir kez daha okulunun değiştirilmesine aileler tepki gösterdi.

Osmangazi ilçesi Hüdavendigar mahallesinde bulunan BİSAŞ İlköğretim Okulu 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Burada bulunan öğrenciler ise Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi okuluna gönderildi. Burada iki yıldır eğitimlerini sürdüren öğrenciler ise şimdi Odunluk semtinde bulunan başka bir okula 2 hafta içinde gönderilecek olmasına aileler tepki gösterdi. Öğrencilerin yeni gideceği okulun bulundukları semte uzak olması sebebiyle öğrenci başına ailelerden en az 300 lira servis parası çıkacak olması aileleri kara kara düşündürüyor. Bu duruma duruma tepkili olan aileler “2 yılda 2'inci defa okulumuzu değiştiriyorlar. Yeni okul yaşadığımız semte çok uzak çocuk başına en az 300 lira servis parası vermek zorunda kalacağız. Burada yaşayan aileler dar gelirli bazılarının 2-3 çocuğu var bu servis ücretlerini karşılayamazlar. Yeni okula çocuklarımızı gönderelim ama servis ücretini yetkililer karşılasın” dedi.