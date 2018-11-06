Çocukları sinema yolculuğuna çıkardı

“Çocuklara Kitap Söyleşileri” bu kez çocuk kitabı ve sinema yazarı Banu Bozdemir'i ağırladı. Nâzım Hikmet Kültürevi ve Misi Çocuk Kütüphanesi'nde iki ayrı faaliyet olarak gerçekleşen söyleşilere Yolçatı Ortaokulu, Fethiye Ortaokulu, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu, Eşref Ergin Ortaokulu ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'ndan gelen 350'ye yakın öğrenci katıldı. Etkinlikte, çocuklara yönelik ilk sinema kitabı olma özelliği taşıyan “Küçük Sinemacılar” adlı kitabı üzerine söyleşen Bozdemir, sinema sanatının gelişim evrelerini de çocuklara aktardı.

Türk ve dünya sinemasının ilk döneminden, günümüze ulaşan yolculuğunu çocuklarla paylaşan Bozdemir, dünyada çekilen ilk sinema filmi ile çocuklara yönelik çekilen ilk sinema filmlerini de sundu.

Çocukların ilgiyle takip ettiği söyleşide sinema filmlerinin yapım süreçlerine işaret eden Bozdemir, sinema oyunculuğundan film türlerine, film eleştirmenliğinden yerli ve yabancı film festivallerine birçok konuyu da çocuklara anlattı. Bozdemir, çocukların merak ettiği soruları da cevapladı. Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Banu Bozdemir'e anmalık vererek teşekkür etti. Banu Bozdemir, söyleşinin ardından “Küçük Sinemacılar” adlı kitabını, Nilüferli çocuklar için imzaladı.