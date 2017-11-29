Çocukların acı veren şikayeti

Ertunç Karadağ, çocukların büyük tuvaletini yaparken zorlandığı için tutmaya çalıştığını, bunun ise ileride daha acı verici bir hal aldığını söyledi.

Son yıllarda beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve hareketsiz yaşamla birlikte kabızlığın da arttığını ifade eden uzmanlar, bunun ise anal çatlaklara sebep olduğunu söyledi. Karın ağrısı, şişkinlik, bağırsaklarda hareketsizlik gibi birçok şikayetlere sebep olabilen kabızlığın ortadan kaldırılması için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü ifade eden Ertunç Karadağ, “Çocuğun birkaç gün büyük tuvaletini yapmaması ya da yaparken ağrı ve kanama olması gibi şikayetlerle sıkça karşılaşıyoruz. Bu sorun basit olmasına rağmen aileleri telaşlandırmaktadır. Kabızlık ve rektal kanamanın altında çoğunlukla anal fissür sorunu vardır. Çünkü kabızlık sebebiyle sertleşen büyük tuvalet, zorlanmaya bağlı olarak anüs etrafında anal fissür denilen yüzeysel çatlaklara sebep oluyor. Bu durumda çocuk tuvaletini yapmaya çalışırken zorlanıp acı çektiği için tutma refleksi geliştiriyor. Bekledikçe ileride daha fazla çatlağa ve acı verici bir hale dönüşüyor. Bunu önlemek için çeşitli yöntemler olmakla birlikte temelde çocuğun beslenme ve yaşam biçimini değiştirmek gerekiyor" dedi.

3 günden seyrek büyük tuvaletine çıkmamanın kabızlığın tanımı olduğunu belirten Ertunç, "Bağırsakların çalışmasını yavaşlatan, az posalı gıdalarla beslenme, yine bağırsakların çalışmasını zorlaştıracağı için çok hızlı ve çiğnemeden yemek yeme, yapılan beslenme hatalarının başında geliyor. Bununla birlikte yetersiz sıvı alımı da bağırsak içeriğini katılaştırabildiği için kabızlığa sebep olabiliyor. Gün içinde yeterince hareket etmemek, çocukların oyun ya da farklı sebeplerle tuvalete gitmeme, bazı ilaçların uzun süre kullanımı da kabızlığın gelişmesine sebep olabiliyor. Kabızlığa bağlı sorunlarda ilk aşamada bağırsak jimnastiği geliyor. Ancak bunun için öncelikle lavman kullanılıyor. Çünkü nasıl bir uygulama yapılırsa yapılsın çalışma sistemi bozulmuş olan bağırsak sistemini düzeltmek için önce tamamen boşaltılmaya ihtiyaç duyuluyor. Anal fissürün tedavisinde esas amaç, kısır döngüyü kırmak, çocuğun her gün düzenli ve yumuşak kıvamda tuvaletini yapmasını sağlamak olarak özetleniyor. Bunu başarmanın temelini ise dayanabileceği sıcaklıktaki suyla oturma banyosu, kaka yumuşatıcı şurup, lokal anestezik pomat, anüse uygulanan fitil veya lavmanlar, tedavi ve nüksleri de önlemek için uygun diyet programını oluşturmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.

Sorunun giderilmesi ve yeni oluşumların önlenmesi için posalı gıdalardan zengin bir beslenme düzeni kurmanın tedavinin ilk aşamasını oluşturduğuna dikkat çeken Ertunç, "Çocuklar mümkün olduğunca cips, çikolata ve abur cubur türü ürünlerden uzak tutulmalıdır. Fast food türü yemekler yerine sebze, meyve gibi posa açısından zengin ürünlerin tüketilmesi çok önemlidir. Sorun yaşayan çocuklarda ise günde en az iki kez ve 5 dakika süreyle yaptırılacak ılık oturma banyosu çok büyük rahatlama sağlayacaktır” dedi.

Çocukların kabızlık ve anal fissür yaşamaması için mutlaka hareketli bir yaşam sürmesinin sağlanması gerektiğini ifade eden Ertunç, "Bunun için düzenli olarak spor yapabileceği gibi yetişkinlerdeki gibi asansör yerine merdiven kullanmak, yürümek hatta koşmak için fırsat oluşturmak gerekiyor. Tuvalet hissi geldiğinde mutlaka hemen tuvalete gitmesini sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmesini öğretmek önemlidir. Her gün bol su içmesi, ekmek seviyorsa lif oranı daha yüksek olan çavdar ya da tam buğday unundan yapılan ürünleri tercih etmesini sağlayın" şeklinde önerilerde bulundu.