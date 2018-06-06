Çocukların cenazeleri polis dalgıçlar çıkardı

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kirmasti Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar dere kenarında hareketsiz yatan çocukları görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis dalgıçlar tarafından çıkarılan çocukların cesetleri, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesetlerin Hakkıcan Şahin (13) ve Murat Güleç’e (14) ait olduğu belirlendi.