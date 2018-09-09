Çocukların çizdiği tarihi şehirler ödüllendirildi

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 16’ncı konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde tüm hızıyla sürüyor. Konferans kapsamında düzenlenen ’Tarihi Renklerle Dokunmak’ konulu uluslararası resim yarışmasının sonuçları, Dobruca Sosyal Tesisleri’ndeki törenle açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa ve diğer üye belediyelerin yöneticilerinin de katıldığı ödül töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından yarışma süreci hakkında bilgi verildi. Yarışmaya birliğe üye şehirlerden 9 ile 13 yaş aralığı çocukların gönderdikleri resimlerle katıldığını açıklayan Bayhan, 8 ülke 15 farklı şehirden gelen 97 katılımcının eserlerinin değerlendirildiğini söyledi. Yarışmaya Kazan, Tainan, Bursa, İzmir, Kütahya, İstanbul, Konya, Nara, Kyoto, Şiraz, Ballarat, Samsun, Budapeşte, Kashan, Wuxi şehirlerinden katılım olduğunu dile getiren Bayhan, yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür etti. Değerlendirme sırasında yarışmaya katılan resimlere rumuz verildiğini, jürinin değerlendirme sırasında resimlerin hangi şehir veya kimden geldiği görmediğini hatırlatan Bayhan, değerlendirme sonucunda eserlerden 5’i başarı, 5’i mansiyon ve bir adet Birlik Başkanı ve Jüri Özel Ödülüne layık görüldüğünü dile getirdi. Bayhan, dereceye giren eserlerin Tayyare Kültür Merkezi’nde sergilendiğini belirtti.

Yarışma sonucunda Kazan’dan Shalkina Polina, Kristina Svetikova, Kabirova Kamila, Tainan’dan Lin Tzu Lung ve Chou Hsuan Min mansiyon ödülüne layık görüldü. Başarı ödüllerini ise Kazan’dan Khaliullina Elmira ve Marina Lopatina, Tainan’dan Ziting Wang, Shiraz’dan Dorsa Roozbehi, Wuxi’den Yuuri Fujisawa kazandı. Birlik Başkanı ve Juri Özel Ödülünü ise Kazan’dan Nuretdinova Alina layık görüldü. Dereceye giren çocukların ödülleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Dünya Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa tarafından belediye yöneticilerine takdim edildi.