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09 Temmuz 2017 12:10

Çocukların dişlerindeki çürükler ebeveynlerin hatası

Uzmanlar, ebeveynlerin günlük hayatta çocuğu için fayda olarak gördüğü bazı davranışlarının çürüğe sebebiyet verebildiğini söyledi.

Çocukların dişlerindeki çürükler ebeveynlerin hatası

09 Temmuz 2017 12:10


Gece sütünün mutlak çocuğun gelişimine ve dişlerine katkısı olduğunu söyleyen Diş Hekimi Metin Ayan, sütün içine bal, reçel gibi şekerli gıdalar ekleniyorsa ardından mutlaka ağız bakımının yapılması konusunda anne babalara uyarılarda bulundu. Çocuğun evde örnek alarak uygulayacağı ağız ve diş bakımının ebeveynler tarafından aksatılmaması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Metin Ayan, “Çocuğa zorla yemek yedirmeye çalışmak, yemeklerin ağzına tıkılması çocukta çiğneme olmadan ağız içerisinde bekleyen yemeğin yutulması şeklinde devam eder. Bu beslenme konusunda yapılan en büyük hatadır. Çocuk acıktığında çiğneme eyleminin de gerçekleşeceği tam bir öğün sağlamak ve ardından da mutlaka diş bakımının gerçekleştirilmesi en sağlıklısıdır” diye konuştu.


Bebeklerin mamalarının sıcaklığını kontrol etmek için yetişkinlerin kaşığı ağızlarına götürmelerinin büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Metin Ayan, yetişkinde var olan ve bulaşabilen mikroorganizmaların çocuğa taşındığını aktardı. Ayan, “Çocuk ağız bölgesinden öpülmemeli, anne veya çocuğa her kim bakıyorsa yere düşen emziği ağzına sokup çocuğa vermemelidir. Çocuk için şekerli gıda tüketiminin olmadığı bu dönemlerde başlayan çürükler bilinçsiz ebeveyn kaynaklıdır. Anne ve babalar çocuklarının ilk diş sürümü ile birlikte mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırmalıdır” dedi.




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