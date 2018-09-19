Çocukların gözünden iş güvenliği

İŞKUR ve İSGÜM'ün desteğiyle düzenlenen 10. Oyak Renault Çocuklar Arası İş Güvenliği Afiş Yarışması'nda kazanan birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye bisiklet takdim edildi. Mansiyon ödülüne layık görülen 6 kişiye ise ayakkabı hediye edildi. Ayrıca düzenlenen ödül törenin de çocukların oynadığı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tiyatro gösterimi yer aldı.

Yapılan yarışmada her resmin ayrı bir yeri olduğunu belirten Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “İş sağlığı ve iş güvenliği, Oyak Renault için çok önemlidir. Afişleri tek tek gezdim. Gördüm ki bu işin profesyonelleri de afişlerdeki konuları anlayabilecek ve işleyebilecek güçteler. Önümüzdeki yıl, Oyak Reno otomobil üreticisi olarak Türkiye'deki 7'inci yılımızı kutlayacağız. Göreve başladıktan kısa süre sonra ‘sıfır kaza sıfır hata' çalışmamızla Oyak Reno için iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduk. 7 bin kişi olan çalışanlarımız, işlerine her gün gelirken sağlık ve bütünlük içerisinde işlerini gerçekleştirmek durumundalar. İş sağlığı ve güvenliği herkesi ilgilendiren görevlerden biridir. Çocuklarımızın yaptığı bu resimlerden çok öğreneceğimiz var” diye konuştu.

Bursa İl Çalışma Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise, “Bakanlığımız için ulvi bir değer olan iş sağlığı ve güvenliği kültürü çok önemlidir. Yapılan bu çalışma ile çocuklarımıza bunları aşılamış oluyoruz. Yetişkinler olarak toplumsal değerleri benimsiyoruz. Fakat uygulama sahasında sınıfta kaldığımız oluyor. Denetimler, eğitimler ve böyle yarışmalarla iyi bir ivme kazanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği değerlerinin kültüre dönüşmesi için belki birkaç 10 yıl geçecek. Ancak burada yapılanlar, bu süreci hızlandıracak. İş sağlığı ve güvenliği gözlüğünü her zaman takmalıyız. Bir şey olmaz mantığına bürünmüş tuzaklar vardır. Bunları bu gözlüğü takarak görebiliriz. Çocuklarımız büyüdüklerinde iş sağlığı ve güvenliği gözlüğü takmaya gerek kalmayacak. Çünkü onlar bu konuyu benimsemiş olacaklar” şeklinde konuştu.