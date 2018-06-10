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10 Haziran 2018 13:25

Çocukların karne hediyesi Limak Uludağ Elektrik’ten

Limak Uludağ Elektrik, dünyanın en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacı ile bu sorunun çözümünde yenilebilir enerji ve temiz enerji kaynaklarıyla ilgili çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı ‘Enerjik Tatil Etkinlik ve Boyama Kitabını’ anaokulu öğrencilerine hediye etti.

Çocukların karne hediyesi Limak Uludağ Elektrik’ten

10 Haziran 2018 13:25


Çocukların eğlenceli zaman geçirirken öğrenmelerini sağlayan ‘Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını’ Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve kurumsal iletişim ekibi Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Enerji Verimliliği Proje Okulu’ olan Atatürk Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, çocuklara hediye etti. Genel Müdür Ali Erman Aytac, enerjinin tasarruflu kullanılması ile ilgili çocuklara bilgiler verdi. Çocuklarla bir araya gelen Aytac, “Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal kaynaklardan üretilen enerji, yenilenebilir enerji kaynaklardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen enerji ile lamba yakabilir ve elektrikli aletleri çalıştırabiliriz. Oyun oynadığınız parkları geceleri aydınlatabilir, sokak lambalarını yakabiliriz. Çevreye dost olan yenilenebilir enerji kaynaklardan elde edilen enerjiyle elektrikli arabaları çalıştırabilir, otobüslere binebiliriz. Ancak bu enerji kaynaklarını geleceğimiz için doğru kullanmalıyız. Enerjiyi boşa harcamamalı, gereksiz yere yanan lambaları ve ihtiyacımız olmadığında elektrikli aletleri kapatmalıyız” dedi.


Okul Müdürü Emine Fehamet Salih’le sohbet eden Aytac, “Ülkenin geleceği için küçük yaşlarda bilinçlenme sağlanması çok faydalı olacaktır. Daha temiz bir dünya ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmanın bilinciyle hazırladığımız ve her yıl biraz daha geliştirdiğimiz Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı, yenilebilir enerji kaynaklarını eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Çocuklarımıza farkındalık oluşturmanın mutluğunu yaşıyoruz” dedi. Emine Fehamet Salih ise, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


‘Hayatı Aydınlatıyoruz’ sloganıyla yola çıkan Limak Uludağ Elektrik, çocukların aydınlatılmasını sağlayacak kitabı, sadece Bursa’da değil, görevli elektrik tedarik şirketi olduğu diğer iller Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki anaokulları ve müşteri işlem merkezlerinde çocuklara hediye etti.




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