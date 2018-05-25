Çocukların ‘mini olimpiyat’ heyecanı

Okul ve ilçelerinde yapılan atletizm yarışlarında dereceye giren öğrenciler, mini olimpiyat etkinliğinde ilk sıraları elde edebilmek için ter döktü.

BOSE kapsamında ‘daha güçlü, daha hızlı, daha uzağa’ sloganıyla düzenlenen mini olimpiyatlar ve atletizm şenliği, Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 17 ilçe 298 okuldan 850 öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, gülle atma, uzun atlama ve 30 metre kategorilerinde mücadele etti. Tüm yarışmacılar, organizasyon sonrasında madalya ile ödüllendirildi.

Sporu tabana yaymak hedefiyle gerçekleştirilen etkinlik, birbirinden farklı ve renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren sporcular, mutluluklarını okul arkadaşlarıyla paylaştı.