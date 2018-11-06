Çocukların oyunu az daha evi yakıyorlardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında ev halkının zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.

Alınan bilgilere göre, yangın Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih N.'ye ait iki katlı evin çatı katında çocuklar oyun oynarken kibritle ateş yakmaya çalıştı. Topladıkları eşyaları ateşe veren çocuklar yangın çıkardı. Bir anda alev topuna dönen çatıyı gören komşuların haber vermesiyle evdekiler dışarı çıktı. Çıkan alevlere kendi imkanıyla müdahale etmeye çalışan ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine gelene kadar rüzgarın da etkisiyle alevler çatının tamamını sardı. İtfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını söndürdü.

Çatı tamamen yanarken mahalle halkı yangını merakla gözlerle izledi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.