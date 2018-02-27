Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 09:21

Çocukların ‘rol modeli’ Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu oldu

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesinde koruma ve bakım altında olan çocukların bu haftaki konuğu Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu oldu.

Çocukların ‘rol modeli’ Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu oldu

27 Şubat 2018 09:21


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatlarıyla koruma ve bakım altında bulunan çocukların kişiliklerinin oluşum evrelerinde onlara rol model alabilecekleri kişilerle tanışma imkanı sağlamayı amaçlayan ‘Rol Model Söyleşileri’nin ikincisi gerçekleştirildi. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa çocuklara konuşma yapmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlıklarıyla da tanınan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu katıldı.


Jandarma Komutanlığının kısa tanıtım filminin gösterimi ardından Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü de yapan Öneş, “Sözlerime Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. “Biz büyük bir aileyiz” cümlesinden güç alarak çalışmalarımızı yürütürken, ailemizin en değerli parçalarından biri, gelişmekte, büyümekte olan çocuklarımız bizim için çok önemli. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için fiziksel şartlarımızı her geçen gün iyileştirdiğimiz, güzelleştirdiğimiz gibi, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması, iyi insan ilişkileri kurabilmeleri, vicdanlı, olumlu, sevecen bireyler olmaları için de çalışıyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olan ‘Rol Model Söyleşimiz’de bugün, toplumun nezdinde, en saygın, en ciddi, en özverili mesleklerden birini icra eden, 15 Temmuz’da vatanperver davranışlarıyla tüm Türk Milletinin gönlünde yer edinen Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu bizleri kırmayarak söyleşimize iştirak etti. Tüm ailemiz ve çocuklarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, “Rol Model Söyleşisi programının davetlisi olarak burada çocuklarımızla bir arada bulunmaktan memnun olduğumu dile getirmek istiyorum.” dedi.


Tuğgeneral Hacıoğlu, çocukluğundan, öğrencilik yıllarından ve askerlik mesleğini nasıl seçtiğinden aynı zamanda hayatı boyunca meslek seçmesinde kararlarını etkileyen konularda seçim yaparken kendisine destek olan rol model aldığı büyüklerinin hikâyelerini paylaştı. Çocuklarımıza hangi işi yapıyorsanız yapın sevgi ile yapın mesajını veren Hacıoğlu, “Bilginin, okumanın ve vatan sevgisinin ne olduğunu biliyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’na hediye takdim etti. Fotoğraf çekiminin ardından söyleşi sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç