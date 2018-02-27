Çocukların ‘rol modeli’ Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatlarıyla koruma ve bakım altında bulunan çocukların kişiliklerinin oluşum evrelerinde onlara rol model alabilecekleri kişilerle tanışma imkanı sağlamayı amaçlayan ‘Rol Model Söyleşileri’nin ikincisi gerçekleştirildi. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa çocuklara konuşma yapmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlıklarıyla da tanınan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu katıldı.

Jandarma Komutanlığının kısa tanıtım filminin gösterimi ardından Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü de yapan Öneş, “Sözlerime Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın selamlarını ileterek başlamak istiyorum. “Biz büyük bir aileyiz” cümlesinden güç alarak çalışmalarımızı yürütürken, ailemizin en değerli parçalarından biri, gelişmekte, büyümekte olan çocuklarımız bizim için çok önemli. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için fiziksel şartlarımızı her geçen gün iyileştirdiğimiz, güzelleştirdiğimiz gibi, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanması, iyi insan ilişkileri kurabilmeleri, vicdanlı, olumlu, sevecen bireyler olmaları için de çalışıyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetlerden biri olan ‘Rol Model Söyleşimiz’de bugün, toplumun nezdinde, en saygın, en ciddi, en özverili mesleklerden birini icra eden, 15 Temmuz’da vatanperver davranışlarıyla tüm Türk Milletinin gönlünde yer edinen Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu bizleri kırmayarak söyleşimize iştirak etti. Tüm ailemiz ve çocuklarımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, “Rol Model Söyleşisi programının davetlisi olarak burada çocuklarımızla bir arada bulunmaktan memnun olduğumu dile getirmek istiyorum.” dedi.

Tuğgeneral Hacıoğlu, çocukluğundan, öğrencilik yıllarından ve askerlik mesleğini nasıl seçtiğinden aynı zamanda hayatı boyunca meslek seçmesinde kararlarını etkileyen konularda seçim yaparken kendisine destek olan rol model aldığı büyüklerinin hikâyelerini paylaştı. Çocuklarımıza hangi işi yapıyorsanız yapın sevgi ile yapın mesajını veren Hacıoğlu, “Bilginin, okumanın ve vatan sevgisinin ne olduğunu biliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’na hediye takdim etti. Fotoğraf çekiminin ardından söyleşi sona erdi.