Çocukların yeni eğlencesi ‘Su Oyunları Parkı’ açılıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Sukaypark Tesisleri bünyesinde kazandırılan ‘Su Oyunları Parkı’, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te törenle hizmete açılacak. Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan ve 660 metrekare alan üzerine inşa edilen ‘Su Oyunları Parkı’nda; su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi 20 çeşit oyun grubu yer alıyor. Çocukların eğlenerek geçireceği bir yaz için Sukaypark ve Su Oyunları Parkı minik misafirlerini bekliyor.