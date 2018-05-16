Çocukların yüzü Yıldırım’da gülüyor

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda çocuk oyun ve dinlenme parklarındaki oyun gruplarını, bank ve masalar ile spor aletlerini revize ederek, yıprananları da yenileri ile değiştiriyor. 2018 yılının ilk 5 ayında Esenevler, Erikli, Mimarsinan, Arabayatağı, Yiğitler, Demetevler, Millet, Kazımkarabekir, Duaçınarı, Zümrütevler, Vatan, Şirinevler, Karapınar, 75. Yıl, Yunusemre, Siteler, Kaplıkaya, Hacivat, Yeşil, Mollaarap, Bağlaraltı, Anadolu, Karamazak ve Fidyekızık mahallelerinde bulunan parklarda çapa, bank ve piknik masası montajı, sulama, çim biçme, kum serimi, temizlik, çöp kovası montajı, merdiven korkuluğu montajı, oyun aleti montajı ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan Ertuğrulgazi Gazi Çocuk Oyun Parkı, Mimarsinan Çelebi Mehmet Parkı ve Bağlaraltı Meşe Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı ise bozulan zeminleri, kullanım değerini yitirmiş çocuk oyun alanları ve oturma alanları daha işlevsel ve estetik bir hal alması amacıyla komple revize edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Çocukların ait oldukları parkları yine eskisi gibi doldurmalarını istediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Parklarda oynayarak sosyalleşmesini, toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için belediye olarak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızda hasar gören parklardaki ekipmanları yenilemeye gayret gösteriyoruz. Ekran karşısında saatlerce oturarak gelişimine hiçbir şey katmayan çocuklar yerine parkları dolduran çocuk görüntülerini yeniden yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

Çocukların, bilgisayar ve internet gibi teknolojik araçların bağımlısı haline gelerek sosyalleşmekten uzak bireylere dönüştüğüne dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bisiklete binen, parklarda top oynayan çocuk görüntüleri artık yok denecek kadar az. Mahalle kültürünün Yıldırım’da yaşatılmasının en önemli kısmını sokaklarda oynayan mutlu çocuklar oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Park ve yeşil alanların vatandaşların başta gelen istekleri arasında olduğuna da dikkat çeken Başkan Edebali, “Yıldırım, yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşlarımızı modern ve güvenilir parklarımızda, teknolojinin tüm imkanlarıyla buluşturma gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin hizmetlerimize ilgisi de bizi ayrıca memnun ediyor” dedi.

Yeşil alanların varlığının bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Edebali, parklarda şehircilik açısından estetik vurguyu da ön plana çıkardıklarını belirtti.