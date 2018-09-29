Çocuktaki dikkatsizlik kulak rahatsızlığının habercisi olabilir

Dr. Uğur Dokuzlar, kış aylarında çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyledi.

Üst solunum enfeksiyonları sırasında orta kulaklarda sıvı biriktiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Uğur Dokuzlar, “Hemen her çocuk hayatında 1 kez kulak sıkıntısı yaşamaktadır. Özellikle uzun süre tedavi edilmemiş kulak sıvıları, çocuklarda kalıcı işitme sorunlarına yol açmaktadır. Çocukların dışarıdan gelen sesleri, orta kulaktan iç kulağa iletilmesinde sorun yaşamasıyla birlikte çevreyle iletişimlerinde azalma ve okul derslerinde azalma görülmektedir. Okul başarısında azalma gözlenen çocukların kulakla ilgi sıkıntıyı ortadan kaldırmak için ilaç tedavisine başlıyoruz. Biriken sıvıyı ilaçla izâle edebiliyoruz” diye konuştu.

Op. Dr. Uğur Dokuzlar, “Böyle bir durumun önlenmesi ve işitmenin korunması için kulağa tüp yerleştirilmesi gerekebilmektedir. Çocukların ruhen sağlıklı gelişmeleri için çevreden gelen uyarıları almaları gerekir. Bu uyarılardan en önemlisi sestir. Türkiye'de yeni doğanlarda işitme testi yapılmakta ve işitme çok erken dönemlerde objektif olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar bu testler etkili olsa da, ailenin çocuğunu gözlemesi gerekmektedir. Eğer ilk 6. aydan itibaren çocuk çevredeki seslere tepki vermiyorsa, herhangi bir ses çıkarma çabasında bulunmuyorsa sıkıntı olabileceğini bilmek gerekiyor. İşitme azlığı olan çocukların yaşıtlarına göre daha geç konuştuğu da gözlenmektedir. Televizyonu yüksek sesle ve yakından izleme durumu var ise bir hekime başvurmakta fayda vardır” dedi.