Çok katlı yollar geliyor

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Hizmetleri, Sahil Planlama ve Yapım, Ulaşım Koordinasyon, Raylı Sistemler, Trafik Şube, Yol İşleri ve Altyapı Koordinasyon şube müdürlüklerinin çalışanlarıyla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’ndaki buluşmaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve şube müdürlerinin yanı sıra bine yakın personel katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın trafik çilesinin 15 yıllık projeksiyon ile tarihe karışacağını söyledi. Göreve gelir gelmez 29 kavşakta ufak dokunuşlar yaptıklarını ve ulaşımı yüzde 25 oranında rahatlattıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Kasım ayına kadar bu oranı yüzde 40’a çekmeyi planladıklarını anlattı. Bursa’nın 15 yıllık ulaşım master planı hazırlık çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Aktaş, 6-7 aylık periyotta uygulamaların start alacağını ifade etti. Ulaşım master planı sürecinde Bursa’nın trafik sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün Japonya gibi ülkelerde örneğine sıkça rastladığımız çok katlı ulaşım yatırımları, inşallah yakın zamanda Bursa’da da boy gösterecek. Bu işe ufak dokunuşlarla başladık, kalıcı ve sürdürülebilir adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Master plan bunun için yapılıyor” dedi.

Başkan Aktaş, personel toplantısında çalışanlara tavsiyelerde de bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin 11 bin 500 çalışanıyla Bursa’nın bir numaralı kurumu olduğunu belirten Başkan Aktaş, personelden hassas olmalarını isteyerek, bunun Bursa’da yaşayan herkesin görevi olduğunu kaydetti. Şehrin sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın parmakla gösterilen bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Burada yaşayan herkesin şehirdeki bir aksaklık ya da eksikliği ilgili yerlere bildirme zorunluluğu var. Duyarlı olacağız. Gördüğümüz çirkinlikleri ilgili mercilere bildireceğiz. Bu hem inancımızın hem de çalıştığımız kurumun gereğidir. Dürüst ve ahlaklı kişi bunu yapar. Cadde ve sokakları hepimiz kullanıyoruz. Yaz dönemindeyiz ve sahiller çok konuşuluyor. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bir Bodrum ya da Marmaris değiliz fakat bazı çirkinlikleri de hak etmiyoruz” diye konuştu.