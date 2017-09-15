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15 Eylül 2017 14:20

Çöp ev temizlendi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çöp ev belediye tarafından temizlendi.

Çöp ev temizlendi

15 Eylül 2017 14:20


80 yaşındaki Osman Genç tarafından kullanılan tek katlı müstakil evden kötü kokular yayılması üzerine mahalleli belediyeyi aradı. Kurşunlu Mahallesi 2. Hamam Sokağı’nda bulunan çöp ev Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi.Böceklerin istila ettiği evden römorklar dolusu çöp ve cam şişe atıkları çıktı. Bu arada, evi temizlenen yaşlı adama sevgi mağasından yeni kıyafetler temin edildi.


Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, evin içinin yanı sıra çevresindeki çöplerin de toplandığını belirterek, evde ilaçlama yaptıklarını söyledi.




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