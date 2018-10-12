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Çöpçülerden oluşan koro mest ediyor

Bursa’da çöpçülerin verdiği sokak konserleri dinleyenleri mest ediyor.

Bursa'da çöpçülerin verdiği sokak konserleri dinleyenleri mest ediyor.


Osmangazi Belediyesi, 'Osmangazi'de temizlik sanattır' sloganıyla kurduğu çöpçüler korosu sokakta vatandaşlara konser verdi. Biri solist 7 süpürgeci personelden oluşan koro, klasik müzikten Türk sanat müziğine en popüler şarkıları kendi tarzlarıyla çalıp yorumluyor. Koronun 20 şarkılık repertuvarı olduğu öğrenildi. Koro, çalışmalarını yemek molalarında ve mesai saatlerinin bitiminde bir araya gelerek yapıyor.

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