Çöpe atılan ekmeklerle dağdaki hayvanları besliyor

Bursa'da yaşayan Halil Çiçek isimli hayırsever, çöpe atılan ekmeklerle dağ yolundaki hayvanları besliyor.

Halil Çiçek, her gün şehir merkezinden topladığı ekmek ve yemekleri 50 dakika yol kat ederek Orhaneli - Keles yolunda bulunan sokak hayvanlarına götürüyor. Halil Çiçek, kuru ekmek ve yemeklerle köpekleri besliyor. Hayvanların da insanların bu dünyanın bir parçası olduğunun altını çizen Halil Çiçek, "Hayvanlar bizim bir parçamız. İnsanlar nasıl evlatlarına bakmakla sorumlular, biz de bu hayvanlara bakmakla mesulüz. Onların da yavruları var, onlar da can taşıyorlar. Bunlar da Allah'ın yarattığı bir mahlûk. Herkesi hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz bu ekmekleri çöpe atmaktansa sağdan soldan toplayarak buraya getiriyoruz” dedi.