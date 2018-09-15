Çöplüğe dönen Mudanya'yı gönüllüler temizledi

Dünya Temizlik Günü sebebiyle ellerine poşetleri alan gönüllüler çöplüğe dönen Mudanya'nın çöpünü gönüllü olarak topladı.

15 Eylül Dünya Temizlik günü etkinlikleri kapsamında Mudanya'da bir araya gelen yüzlerce çevre gönüllüsü Mudanya sahillerinde ve manzarasıyla ünlü Yıldıztepe'de farklı renklerdeki poşetlere çöp ve geri dönüşümleri topladı.

Çevreyi kirleten tüm unsurları, cam, plastik, kağıt, metal, organik ve geri dönüşmeyen olarak ayrı ayrı poşetlere dolduran gönüllüler herkese örnek oldu.

Saat 10:00 ile 12:00 arasında Mudanya ve Güzelyalı sahilleri ile Yıldıztepe'de 2 saat boyunca faaliyet yapan çevreciler çöpleri bitiremedi. Özellikle Yıldıztepe'deki yamaçlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Çöpleri toplayan gönüllü çevreciler herkesi çevreyi temiz tutmaya ve yere çöp atmamaya davet etti.

Çevreciler adına konuşan Ömer Kızıl, “Dünya temizlik günü sebebiyle yaptığımız bir etkinlik. "Dünyayı bir günde temizleyelim" kampanyasına bir çok insan destek verdi. Bursa'da sahil kenarlarını temizliyoruz. Bugün inanılmaz bir çöp topladık. Çöpleri cam, plastik, kağıt, metal, organik ve geri dönüşmeyen olarak ayırdık. Topladığımız çöplerin bir çoğu geri dönüşüm malzemesi oldu ve bunlar geri dönüştürülecek” dedi.