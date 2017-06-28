Çöplükler yeşil alan oluyor

Atıkların çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması maksadıyla başlatılan çalışmalar kapsamında düzensiz çöp depolama alanlarının yeniden doğaya kazandırılması hedefleniyor. Islah çalışmaları ile Bursa’ya yaklaşık 240 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. 2017 ve 2018 yıllarında ise İznik İlçesi merkez çöp alanı ile Orhangazi, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan İlçelerindeki muhtelif mahallelerde yaklaşık 100 bin metrekare alanda bulunan çöp alanlarının rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Mustafakemalpaşa İlçesi, Çeltikçi ve Tatkavaklı Mahallelerindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan çöp alanının ıslahı tamamlandı. Çalışma kapsamında; katı atığın tesviye işlemleri yapılarak sahaların üstü toprak ile kapatıldı, çöpte meydana gelen biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı uygun noktalara yerleştirilen gaz bacası ile kontrol altına alındı, ayrıca sahaya girişlerin engellenmesi için sahanın etrafı tel çit ile çevrildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca ıslah çalışmalarına bütün hızıyla devam ederken, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş mahallesi çöp alanı rehabilitasyonu da tamamlanma aşamasına geldi.