Çöplükler yeşil alan oluyor

Büyükşehir Belediyesi sınırlarına katılan ilçelerde ve bu ilçelere bağlı beldelerde uzun yıllardır düzensiz çöp depolama alanı olarak kullanılan çöp sahalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hızla sürüyor. Çevre sağlığının korunması, atıkların çevreye verdiği zararların ortadan kaldırılması hedefiyle başlatılan çalışmalar kapsamında düzensiz çöp depolama alanlarının yeniden doğaya kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile Bursa’ya yaklaşık 300 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. Son olarak 2018 yılında İznik merkez çöp alanı, İnegöl Kurşunlu Mahallesi çöp alanı, Orhaneli Göynükbelen Mahallesi çöp alanı ve Büyükorhan Kınık Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı alanda yaklaşık 35 bin metrekarelik çöp alanının iyileştirme faaliyetleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında katı atıkların tesviye işlemleri yapılarak, sahaların üstü toprak ile kapatıldı. Çöpte meydana gelen biyolojik bozulma sonrası oluşan metan gazı, uygun noktalara yerleştirilen gaz bacaları ile kontrol altına alındı. Ayrıca sahalara girişlerin engellenmesi için sahaların etrafı tel çit ile çevrildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çöp alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların 4 dağ ilçesinde önümüzdeki süreçte de süreceği belirtildi.