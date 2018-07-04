Çöpten 4 bin lira çıktı

İşçi bulduğu çantayı polise teslim etti.

Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğünde, temizlik işçisi olarak çalışan Köksal Atay (50), Ördekli Hamamı Kültür Merkezi yanında çöp kutusunun boşaltırken, içinde 4 bin lira para, evrak ve anahtarların bulunduğu bir çanta buldu.

Polise haber veren Atay, ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından sonra çantayı teslim etti. Polis ekipleri, içerisinde 4 bin lira, bazı evraklar ile ev ve otomobil anahtarı bulunan çanta ile ilgili tutanak tuttu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Para dolu çantayı bulan temizlik işçisi Köksal Atay, ”Konteynırı çekerken içerisine baktığımda cüzdan gördüm. Ağzını açtığımda içinde para vardı. Polisler geldi teslim ettik” dedi. "O parayı biz yiyemezdik" diyen Atay’ın mesai arkadaşı, Erkan Orman ise, ”O para ya bizden çıkar, ya çoluk çocuğumuzdan çıkar, o parayı yiyemezsin. Çünkü alın teri olan bir para değil” diye konuştu.