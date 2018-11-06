Coşkunöz Holding CEO'su Acay oldu

Türkiye'de otomotiv yan sanayiinin öncülerinden Coşkunöz Holding'in yeni CEO'su, 23 yıllık sektör tecrübesi ile A. Erdem Acay oldu.

23 yıldır Coşkunöz Grubu'nda görev yapan ve sektörü çok yakından tanıyan başarılı isim A. Erdem Acay, Coşkunöz Holding CEO'su oldu. A. Erdem Acay, otomotiv yan sanayiinin yanında savunma ve havacılık, çevre teknolojileri, bilişim gibi bir çok farklı alanda çalışmalar yapan grupta farklı pozisyonlarda uzun süreler görev aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Acay, uzun yıllardır Coşkunöz bünyesinde farklı alanlarda görev yapıyor. Üniversiteden mezun olduğu 1994 yılında çalışma hayatına Coşkunöz Metal Form'da başlayan Acay, 23 yıl içerisinde Proje Lideri, Fabrika Müdür Yardımcısı, Teknik Müdür, Kalıp Grup Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı gibi bir çok görevi başarıyla yürüttü. 2002-2014 yıllarında Coşkunöz MA'nın ve 2013-2018 yıllarında Coşkunöz Alabuga'nın Kurucu Genel Müdürü olarak atanan A. Erdem Acay 2018 yılı itibari ile de kariyerine Coşkunöz Holding'in CEO'su olarak devam ediyor.