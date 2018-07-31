Coşkunöz Holding ’karbon ayak izi’ni azaltıyor

Coşkunöz Holding en önemli değerleri arasında yer alan, ’doğaya, toplumsal ihtiyaçlara, bireysel hak ve özgürlüklere, insana ve yaşama dair tüm değerlere saygılı olmak’ prensibinden yola çıkarak, her yıl çevre koruma bilinci çerçevesinde Haziran ayını ’Çevre Ayı’ olarak belirledi. ’Çevre Ayı’ etkinlikleri kapsamında farklı temalarda gerçekleşen programın bu seneki teması ’karbon ayak izi’ oldu.

Coşkunöz Holding’e bağlı şirketlerin çalışanları ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında, karbon ayak izi, yani insan faaliyetlerinin doğada oluşturduğu karbondioksit miktarı ölçümü yapılırken, gerçekleşen etkinlikler ile aileler ve minikler karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini öğrendi. Eğitici yeşil enerji ve geri dönüşüm atölyeleri, bilim şovu ve planetaryum’da yayınlanan film gösterimi ile karbon ayak izinin sebep olduğu küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve bağlı olarak doğal hayatın yok oluşu anlatılırken, en az karbon ayak izine sahip olan ilk üç aile ödüllendirildi.

Etkinlik eğlence dolu görüntüler eşliğinde son buldu.