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03 Ağustos 2018 10:57

Coşkunöz’den ortalamayı tutturan öğrencilere burslu eğitim

Bursalı otomotiv firması, protokol imzaladığı teknik üniversitenin bilgisayar mühendisliğine en yüksek puanla yerleşen 3 öğrenciye, genel not ortalamasını tutturdukları müddetçe tahsil hayatları boyunca burs verecek.

Coşkunöz’den ortalamayı tutturan öğrencilere burslu eğitim

03 Ağustos 2018 10:57


Otomotiv yan sanayiinde dünyanın katma değer üreten yönelik kuruluşları arasında yer alan Coşkunöz Holding’in, bilişim alanında faaliyet gösteren şirketi Cloud Information Technology Services (CITS), sanayi üniversite iş birliğine yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi. CITS bu doğrultuda, Bursa’daki bir teknik üniversite ile imzaladığı protokol çerçevesinde bilgisayar mühendisliği lisans programına en yüksek puanla yerleşen ilk üç öğrenciye, genel not ortalaması şartını sağladıkları müddetçe, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, öğretim süreleri boyunca karşılıksız bur vereceğini vereceğini duyurdu. Protokolde, Coşkunöz CITS Bilişim Hizmetleri ve Yazılım San.Tic.A.Ş. Genel Müdürü Remzi Sülo, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir yer aldı.


Bilişim sektöründe küresel oyuncu olmayı hedefleyen ülkemizde bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Remzi Sülo, protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Gelişen teknolojiyi yakalamamız şart


Sülo, Bursa’nın endüstri alanında hayli gelişmiş olmasına rağmen, gelişen bilgi ve teknolojilerine uyum sağlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu iş birliği, bu alanda katkı koyma arzumuzun bir yansımasıdır. Bursa endüstriyel gelişmişliği, ihracattaki durumu ile dünyada önemli bir endüstri şehri. Gelişen teknolojileri yakalamak konusunda somut adımlar atmalıyız" dedi.


Sektörde küresel oyuncu olmayı hedefleyen Türkiye için bilgi, beceri ve donanım sahibi teknik elemanların yetiştirilmesine katkı sağlayacak bu tip iş birliklerinin önemini vurgulayan Sülo, BTÜ ile imzaladıkları bu protokole büyük önem verdiklerini söyledi.




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