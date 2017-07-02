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02 Temmuz 2017 16:07

Cumalıkızık Ahududu Festivali’nde renkli görüntüler

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 3.

Cumalıkızık Ahududu Festivali’nde renkli görüntüler

02 Temmuz 2017 16:07

Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali’nin son gününde sahnelenen renkli görüntüler Yıldırım’a şölen havası getirdi.


Yıldırım Belediyesi, uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumalıkızık’ın en önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan 3. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali, son gününde Yıldırımlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumalıkızık meydanında düzenlenen festivale Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım Mehteran Takımı ile Bulgaristan, Arnavutluk, Ukrayna, Kazakistan ve Tunus’tan gelen ekipler ve Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu üyelerinin kortej yürüyüşünden sonra başlayan festivalde “En Güzel Ahududu Yarışması” düzenlendi. Yarışmada birinci seçilen Alaaddin Doğru isimli yetiştiriciye cumhuriyet altını, ilk dörde giren yetiştiricilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.



Kadim medeniyet vurgusu


Cumalıkızık’ın önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, burada yaptığı konuşmada, “Bugün yeryüzündeki ülkeleri göz önüne aldığınız zaman, bizim daha kadim ve önemli bir tarihe sahip olduğumuzu görüyoruz. Bizler de bu tarihi mekanların sorumluları olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ahududu bu bölgenin en önemli değerleri arasında yer alıyor. Bu değeri hem turizm potansiyelimizi arttırmak adına hem de hemşehrilerimizle buluşmak adına kullanıyoruz” dedi.



"Tarihimize ışık tutuyor"


Toplumların kültür hafızalarını ne kadar güçlü tutarsa geleceklerinin de o kadar güçlü olacağının altını çizen Başkan Edebali, “Cumalıkızık da bize bunu ifade ediyor. Bu tarihi çizgileri koruduğumuz müddetçe bizden sonraki kuşaklara aktaracağımız mirasımız da o kadar güçlü olur. Bizim için Cumalıkızık şanlı ecdadımızın bize bıraktığı en önemli mirastır. Bu mirası hep birlikte geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.



Konserlere yoğun ilgi


Festival, bisiklet çekilişi ve çeşitli yarışmalar ile devam ederken ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü de festivalde Yıldırımlılarla bir araya geldi. “Anadolu’dan Geldik”, “Cemilem”, “Emir Dağı”, “Kalenin Bedenleri” gibi sevilen parçaları seslendiren Ezgü’ye, ilçe sakinleri de zaman zaman eşlik etti. Öte yandan festival kapsamında konserlere hız kesmeden devam eden Yıldırım Belediyesi, gençlerin sevgilisi, ünlü pop sanatçısı Buray’ı ilçe sakinleri ile buluşturdu. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde sahne alan Buray, “Aşk mı lazım”, “Kimsenin Suçu Yok”, “Seni Sevmiyorum Artık”, “Sen Sevdamısın”, “İstersen” gibi sevilen parçaları seslendirdi. Yıldırımlı vatandaşlarda konser boyunca Buray’ın parçalarına eşlik etti.




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