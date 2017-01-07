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07 Ocak 2017 15:35

Cumalıkızık’ta restorasyon çalışmaları sürüyor

Cumalıkızık’ta restorasyon çalışmaları sürüyor

07 Ocak 2017 15:35

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dünyaya açılan penceresi Cumalıkızık’taki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Osmanlı kırsal mimarisinin ilk örneklerinden olan Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesi’nin öncülüğünde aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Cumalıkızık’ta tarih yeniden canlandırılıyor. Tarihî hamam ve 3. bölgedeki yapılar, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ortaklaşa imzaladığı protokolle tarihi dokuya zarar verilmeden titizlikle eski hüviyetine kavuşturuluyor.
Cumalıkızık’taki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’daki tarihi yapıları ayağa kaldırmaya yönelik projelerimizin temelini oluşturan Cumalıkızık’ta hassas bir çalışma yürütüyoruz. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. Bölgede bulunan 2794 Ada 26, 27, 28, 29, 37, 45, 46 ve 47 parsellerinin yanı sıra 2807 Ada 1 parselde yenileme uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Yaptığımız restorasyon çalışmalarımızın yüzde 60’ı tamamlandı” dedi. Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi Cumalıkızık’ın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Edebali, uzman kadroların öncülüğünde çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.



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