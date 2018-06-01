Cumhurbaşkanı adayı İnce: “16 yıldır çıraklıktan kurtulamadın"

İnce, “24 Haziran’da sınav yerine kabine girecekler. 9 ay kala, 8 ay kala, 7 ay kala, 4 ay kala değişiklik yaptılar. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında sınavın değil, seçimin tarihi değişecek. Bu ülkenin çocukları Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Muharrem İnce’den daha değerlidir. Sen 16 senedir çıraklıktan kurtulamadın" dedi.

24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa’da vatandaşlara seslendi. Atatürk Stadyumu Meydanı’nda Bursalılara seslenen İnce, “Ben bugün burada projelerimi anlatacağım. Bugün Erdoğan bana ‘komik’ demiş. 24 Haziran’da biri gülecek ama ağlayanı ben merak ediyorum. Bana çırak demiş. Bugün size film seyrettireceğim. 24 Haziran’da mutlu sonu olan film seyrettireceğim” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı videoları vatandaşlara izletti. “Aldatılan adama devlet teslim edilmez” diyen İnce, “Seni FETÖ, Apo, Obama, Putin aldatmış. Bir kere de ben sandıkta yenivereyim” dedi.

“Ben gönüllere köprü yapıyorum”

Ekonomin zor durumda olduğunu ifade eden İnce, “Dolar durmuyor. Seçilir seçilmez OHAL’i kaldıracağız. Türkiye bir hukuk devleti olacak. 81 milyon mahkemelere güvenecek. Biz mahkemelere güvendiğimizde, yabancı yatırımcı gelecek, üretimi arttıracağız. Sen betona para yatırdın, ben bacası tüten fabrikalara yatıracağım. Merkez Bankası başkanını partinin genel merkezine çağırmayacağım. İş adamı yatırım yapmak istediği zaman devlet yönetimine güvenecek. Bürokrasiye rüşvet ödemeyecek. Ziraat Bankası çiftçiye destek verecek. Allah’ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda bir kişiye 1 milyar dolar değil, 100 bin çiftçiye 45 bin vereceğiz. 300 koruma yok, saray saltanatı yok. Bu akşam pahalı restoranlarda değil, hep beraber iftar yapacağız. Domatesi bedavaya vermeyeceğiz, ketçap yapıp satacağız. Marka oluşturacağız. Bursa’dan 9. sıradaki adaya sesleniyorum, hazır ol, ‘Muharrem ağabey demişti’ dersin. Erdoğan’a sorum olacak. Köprü diyoruz, sen yapamazsın diyor. 4’üncüyü de İnce yapar dedim, ‘yapamazsın’ diyor. Parayı verirsin yaparsın, ben gönüllere köprü yapıyorum. Bana gariban diyor. Ben ondan 5 ay kıdemliyim. Askerde olsaydık ben çavuş olurdum, o onbaşı olurdu. Sen yapamazsın, diyor. Demirel’in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığı köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Önümüz bayram, kucaklaşacağız. Bu gariban cumhurbaşkanı 54 yaşına kadar bozmadı geleneğini, bayram namazını köyümde kılacağım. Seçilince de böyle olacak. Sarayı geç, evimizde otururuz. Bayram günü Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin yaptığın köprüden niye parayla geçeceğiz? Ben Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın, erkek diye insanları ayırmadım, ayırmam. Benim gönlüm zengin. Her şeyimizi böldüler. Şehitlerimizi, gazilerimizi böldüler. Cumhurbaşkanı olduğumda sağ, sol yok. Ben CHP’nin gençlik kollarından bu yana hizmetkarıyım. Tek olan şey herkesin olur” dedi.

AK Parti’nin Bursa’dan Suriye uyruklu bir vatandaşı milletvekili adayı olarak göstermesine ilişkin de konuşan İnce’nin, “Suriyeli bir milletvekiliniz olacak gözünüz aydın, hayırlı olsun” sözlerine vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

“Sen 16 senedir çıraklıktan kurtulamadın”

“Türkiye’de sanayinin yüzde 21, 29 arası çalışmıyor” diyen İnce, “Atıl olan sanayiyi devreye sokacağız. Denizleri atıl. Benim gücüm ve sihirli sayım var. 81 milyon bunu öğrenmeli. Gücümüz 29’da. Türkiye’nin yaş ortalaması. İskandinav ülkelerinde yaş ortalaması 45, Avrupa’da 40. Türkiye’de 29. Bundan büyük güç olur mu? Gençleri iyi eğiteceğiz. En iyi mühendisler bizim olacak. Kindar nesil değil, ileriyi gören nesil olarak yetiştireceğiz. Erdoğan diyor ki kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz. Dindar nesil yetiştirilmesinde hiçbir sorun yok. Kindar yetiştiremeyiz, bu vatana ihanettir. Ankara’da saray var, yanına damatlarına da yaptı. İstanbul’da 5 tane daha var. Yetmez, kesmiyor. Sarayperest, bir de Otluk Koyu’na 300 odalı saray yapıyor. AK Partili kardeşim sen bin 600 lirayla geçin, o da gitsin saray yapsın. Bu memlekette cumhurbaşkanına saray mı lazım, çocuklarımıza iş mi lazım. O sarayda oturmayacağım. 14 yıl kirada oturdum, 1 buçuk sene oldu apartman dairesi aldım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Evden çıkasım yok. Biz sana ziyarete geleceğiz, senin eve sığmayız derseniz Atatürk’ün mekanına Çankaya Köşkü’ne gideriz. 1 milyon 180 bin çocuğumuzun yarın 1 milyonu yarın sınava gireceğiz. 126 bini yerleştirilecek. Diğerlerinin ne olacağını belli değil. Evine en yakın okulu beğenmiyorsa ne olacağı belli değil. 24 Haziran’da sınav yerine kabine girecekler. 9 ay kala, 8 ay kala, 7 ay kala, 4 ay kala değişiklik yaptılar. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında sınavın değil, seçimin tarihi değişecek. Bu ülkenin çocukları Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Muharrem İnce’den daha değerlidir. Sen 16 senedir çıraklıktan kurtulamadın. Bir insanı hayatta annesi, babası ve bir de öğretmeni kıskanmaz. Erdoğan’a fizik öğretmeni olarak soruyorum; 15-29 yaş arasında 5 milyon gencin kaydı yok, okulda değil, kursta değil, yurtta değil, işte değil. Sen nasıl cumhurbaşkanısın? Bu çocuklar nerede. Amacım size iş bulmak, aş bulmak. Her mahalleye bir kreş. Çocuk kreşe, kadın işe. Lüks sofralarda değil, milletin sofrasında iftar açmaya davet ediyorum. 24 Haziran’da biz kazanacağız, Türkiye’m kazanacak” şeklinde konuştu.

İnce, mitingin ardından Atatürk Stadyumu Meydanı’nda çimenlere oturarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından İnce, seçim otobüsü ile alandan ayrıldı.