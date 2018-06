Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da konuştu...(1)

Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan sadece buna Amerika’dan değil Kandil’den de “bizi kurtar” telefonları geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Stadyum Meydanı’nda Bursalılara seslendi. Muhalefetin vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözünün döndüğünü belirterek, “Emek vermeden ter dökmeden iktidar olmak istiyorlar. Milletimizin bu halleriyle kendilerine ülkeyi teslim etmeyeceğini bildikleri için de tüm umutlarını Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal olarak krize girip batmasına bağlamış durumdalar. İkbalini kendi ülkesinin batmasına bağlamış bir muhalefetimiz var. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz. Bu çolpa herifler milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Man adasında benim paralar vardı. Ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi. Bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM’e gidecekmiş. Nereye gidersen git. Dostların olabilir, git. Getir göster makbuz falan, ne oldu. Hepsi yalan. Yok böyle bir şey. Çünkü hayatın bu. 197 bin lira cezayı aldı. Şimdi temyize gidecek. Yaptıkları hep bu. Sırf kendi ikballerini parlatmak için ülkemizin geleceğini karartmaktan asla çekinmezler. “ dedi.

“Mega Endüstri Bölgeleri 100 bin kişiye istihdam sağlayacak”

Hükümetin çok önemli projesi olduğunu ve 100 bin kişiye yeni istihdam sağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Bizim çok önemli bir projemiz var. Biz Türkiye’ye çok büyük sıçrama yaptıracak Mega Endüstri Bölgeleri kuruyoruz. Muharrem, Kılıçdaroğlu bunu anlamaz. Ötekilerin çapını çok aşar. Ama Bursa çok iyi anlar. Sanayinin teknolojinin araştırma geliştirme faaliyetlerinin merkezlerinden biri olarak Bursa da içinde yer alacak. Burada ilk etapta 45 katrilyon liralık yatırım yapılacak. 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. 140 katrilyona istihdam 100 bin kişiye çıkacak. Ana muhalefetin başında olmayı ülkenin hizmetinde olmaya tercih eden bir zat var. Muharrem’in tek derdi geri dönüp partisinin başına geçmek” diye konuştu.

“24 Haziran’da birinci olamazsan çekip gidecekmisin”

Muharrem İnce’ye çağrıda bulunan Erdoğan, “Bay Muharrem 24 Haziran’da sen birinci olamazsan çekip gidecekmisin? Gider mi? Bunlar aynı be. Göreceğiz. Bunların hepsi kayda giriyor. Bunlar artık arşivlerde kaçamazlar. Biz kovalarız. Onlar kaçamazlar. Yeter ki benim bu sevgili milletimle beraber olalım. Biz CHP Genel Başkanı’nın çarkçılığına dün söylediğini bugün yalanlamasına, iftira atmasına alışkındık. Bunların Cumhurbaşkanlığı adayları da küçük çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki, çakmasından ne görsün. İftira, yalan çarpıtmadan yana olan bu zat her sözde kendini biraz daha batırıyor. Her seçimde Kılıçdaroğlu’na ”ben birinci çıkamazsam siyaseti bırakırım sen bırakırmısın diye sordum. Cevap alamadım. Aynı soruyu Muharrem İnce’ye söylüyorum. “Evet bırakırım” de ya. Çünkü derdi Cumhurbaşkanlığı değil, seçim kazanmak da değil. Tek derdi CHP’ye geri dönüp orada mevzi tutmak. Aslı bir yandan çakması bir yandan toplasanız CHP’ye bir genel başkan etmeyecek adamlar. Çıkmışlar ülkeyi bize teslim edin diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Sağa sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Bölücü terör örgütünün güdümündeki partinin stepnesine çevirdiler”şeklinde konuştu.

“Dün Afrin bugün Kandil’e girmeyin” diyorlar

Muhalefetin dün “Sakın ha Afrin’e girmeyin” bugün de Kandil’e girmeyin” dediğini hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün adalet yürüyüşü diyerek tüm terör örgütlerine sahip çıkmışlardı bugün Amerika’dan gelen telefonla aynı işi yapıyorlar. Biz kültür diyoruz Millet Kırathanesi diyoruz, onlar kumarhaneye takılıp kalmışlar. Çocuklarımız okursa, kendini geliştirirse bunların öncesini de öğrenir. İşte o zaman tüm foyaları ortaya çıkar. Ben kırathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Kıraathane demek, okuma evi demektir. Bak öğren. Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. 100, 200, 400 metrekare hatta 800 metrekareye kadar çıkacağız. Gençler bu işi siz bitireceksiniz siz. Biz Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirdik. Ama ana muhalefetin zihniyetini değiştirmeyi başaramadık. Türkiye’de nice reformlara imza atmış Ak Parti, muhalefet anlayışını da yeni baştan inşa edecek. Ülkemizi vesayetin cenderesinden muhalefeti de bu güçlerin rehavetinden kurtardık. Ülkemizi korkularından, muhalefeti de bunu istismar ederek iktidara gelme anlayışından kurtardık. Sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna uygun hale getirmeye kaldı. İktidar ne kadar önemliyse muhalefet de önemlidir. Bu muhalefet anlayışı ile demokrasimiz eksik kalır. İnşallah ülkemize bu hizmeti de sunacağız. 24 Haziran seçimlerinin hayırlı neticelerinden biri de bu olacak. Gerçi Muharrem’in morali bozulacak ama Türkiye’nin morali bozulacağına varsın onun morali bozulsun”

“Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor”

Terörle mücadelede CHP’ye güvenilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, “Allah aşkına bu CHP’ye terörle mücadelede güvenebilirmiyiz? Biz şu ana kadar Afrin’de 4600’ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Devam ediyoruz. Benim halkımın milletimin huzuru için gereken neyse bunu yapacağız. Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharremi efkar basıyor. Anlaşılan sadece buna Amerika’dan değil Kandil’den de”Bizi kurtar” diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü. Kılçıdaroğlu’nun Afrin’e girmeyin feryatlarını düşününce İnce’nin efkarlarına şaşırmamak gerekiyor. Aslı neyse çakması da o. Bu millet senin moralini sandıkta öyle bir bozar ki, insan içine çıkmaya yüzün kalmaz. Milletimizden tek ricamız var. Oylarınıza sahip çıkın. İradenize sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat tanımayın. Sakın bayram tatiline gidip de dönmemezlik etmeyin. Tatilin telafisi olur, ama sandığın telafisi olmaz. İradenize sahip çıkın. Oyunuza sahip çıkın” şeklinde konuştu.