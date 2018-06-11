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11 Haziran 2018 19:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Bursa’yı iftara davet etti

Bursa’da on binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılacağı 12 bin kişilik iftar programına kürsüden vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Bursa’yı iftara davet etti

11 Haziran 2018 19:06


Niğde’deki programın uzaması nedeniyle Bursa’ya gecikmeli gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan helallik istedi. Erdoğan, "Sizden helallik istiyorum. Zira anonsu biraz erken yapmışlar. Niğde’den buraya gelişim gecikmeli oldu, hakkınızı helal edin” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da katılacağı 12 bin kişilik iftara kürsüden tüm vatandaşları da davet ederek, “12 bin kişilik iftar, iftara gelen var mı? Bana bak çağırmadınız mı? Atıcılara bekliyoruz. Açık dolana kadar. Beraber iftar yapacağız. Artık sonuna geldik, sizlerle bir iftar yapalım Bursa’da" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin kendisini çaya davet eden pankartını gören Erdoğan, “Sen bizi çaya davet ediyorsun, ben sizi iftara. Hangisi daha önemli, ben sizi bekliyorum iftara” dedi.


Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


"Bursa güven demek, Bursa istikrar demek. Bizi Bursa çok ama gerçekten çok iyi bilir. Onun için bu yürüyüşümüzü çok daha kararlı yapmamız lazım. Bursa hep yanımızda oldu. Bursa kardeşlik demek, Bursa barış demek.”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting yaptığı eski stadyum alanının da ’Millet Bahçesi’ olacağını belirterek, etrafındaki tribünlerin biran önce yıkılmasını istedi.




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