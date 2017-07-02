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02 Temmuz 2017 18:37

Cumhurbaşkanının ismini taşıyan 9 yaşındaki çocuk sünnet oldu

Bursa’da yaşayan Salim-Nurgül Erdoğan çiftinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyan 9 yaşındaki çocukları sünnet oldu.

Cumhurbaşkanının ismini taşıyan 9 yaşındaki çocuk sünnet oldu

02 Temmuz 2017 18:37


Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan Salim-Nurgül Erdoğan çifti, 9 yıl önce dünyaya gelen çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini vermişti. 9 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan için bugün Güllük Mahallesi Ehlibeyt Camisi’nde sünnet töreni düzenlendi.


Düzenlenen sünnet törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin, Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı katıldı.


Milletvekilleri Şahin ve Çavuşoğlu, sünnet olan çocuğu kutlayarak altın hediye etti.




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