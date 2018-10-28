Cumhuriyet coşkusu fener alayı ile kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı etkinlikleri Orhangazi ilçesinde mehter eşliğindeki fener alayı ile başladı.

Orhangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle siteler bölgesinden başlayıp Cumhuriyet Alanı'na kadar süren Fener Alayı düzenledi. Tarihi Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen Fener Alayı'na Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı Per.Ütğm.Ömer Birinci, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, AK Parti ilçe başkanı Fahrettin Uludağ, MHP ilçe başkanı Necati Güneş, Jandarma Komutanı Jand.Yzb.Ali Kanber, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Şehit Aileleri, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Alanına kadar süren Fener Alayı istiklal marşının okunması ve mehteran ekibinin konseri ile devam etti. Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, 95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'in coşkusunu bugün millet olarak aynı şekilde yaşadıklarını belirterek, bizler şehitlerimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i daha güçlü daha coşkulu bir şekilde yarınlara taşıyoruz. Güçlü Cumhuriyet Güçlü Türkiye anlayışı ile millet olarak birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürüyoruz dedi. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, bu ülkenin şehitlerin kendilerine emaneti olduğunu belirterek, bizler de bu emaneti daha güçlü bir şekilde savunup geleceğe taşıyoruz. Bugünkü bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.