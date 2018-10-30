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Cumhuriyet coşkusu konserlerle zirveye ulaştı

Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında rock grubu Manga ve popçu Merve Özbey’i hayranlarıyla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında rock grubu Manga ve popçu Merve Özbey'i hayranlarıyla buluşturdu.


Bayrak Meydanı'nda gerçekleşen konsere binlerce Yıldırımlılar ilgi gösterdi. İlk sahneye pop müziğin popüler ismi Merve Özbey çıktı. ‘Vuracak', ‘Yaş Hikâyesi', ‘Topsuz Tüfeksiz' ve ‘Helal Ettim' gibi dillere plesenk olan şarkılarını seslendiren Merve Özbey, seyircilere coşku dolu anlar yaşattı. Merve Özbey'in ardından rock müzik grubu Manga'nın sahneye çıkmasıyla coşku zirveye ulaştı. Seslendirdiği, ‘Evdeki Ses', ‘Dünyanın Sonuna Doğmuşum', ‘Beni Benimle Bırak', ‘Dursun Zaman' ve ‘Bitti Rüya' gibi şarkılarını söyleyen grup, Cumhuriyet Bayramı'nda Yıldırım'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Bir buçuk saat boyunca sahnede kalan Manga, sevenlerine ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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