Cumhuriyet ruhu Yıldırım'da ilmek ilmek işlendi

Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, binlerce Yıldırımlının katıldığı etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümü ilçede coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümü, Yıldırım'da hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar, Gökdere Meydanı'ndan Bayrak Alanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Ay yıldızlı bayraklarla süslenen güzergahta düzenlenen yürüyüşe, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve eşi Şükran Edebali, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra binlerce Yıldırımlı katıldı. Yürüyüşe ellerinde bayrakları ve meşaleleri ile katılan cumhuriyet sevdalıları, renkli görüntüler oluştururken, bazı Yıldırımlılar da korteje balkonlarından alkışlarıyla destek verdi.

20 milyon ilmek ile Türkiye rekoru

Öte yandan Yıldırım Belediyesi yine bir Cumhuriyet Bayramı'nda yeni bir rekora imza attı. 1923 gönüllü Yıldırımlı kadın tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda 20 milyon ilmek ile örülen 600 metrekarelik Türk bayrağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde kortej yürüyüşünün ardından kutlamaların gerçekleştiği Bayrak Alanı'nda sergilendi. Yıldırım Belediyesi, Yıldırımlıların büyük coşkusu ve alkışlarıyla göğe yükselen, yapımında 7'den 70'e her yaştan Yıldırımlı kadınının emek verdiği Türk bayrağı ile Türkiye rekoruna imza atarak bayram coşkusunu taçlandırdı.

“Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz”

Cumhuriyetine sahip çıkmak için binlerce Yıldırımlı ile omuz omuza yürüyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Emperyalizmin yeni bir dünya düzeni kurmak için çıkardığı Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizi işgal etme planlarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimiz büyük bir bağımsızlık mücadelesi başlattı. Madde ile mananın, hak ile batılın mücadelesi anlamına gelen bu mücadele 29 Ekim 1923'te ‘Cumhuriyet' ile taçlandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti sadece bizim değil tüm mazlum milletlerin, emperyalizme karşı elde ettiği en büyük kazanımdır. İşte bu gün burada ilk günkü ruh ve imanla, birlik beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağımıza dair olan inancımızı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. Cumhuriyet bize dünün mirası değil yarının emanetidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'e ve 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmaya karşı mücadele eden bu büyük millet, bağrında her zaman bir lider yetiştirmiştir. Biz aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye taşıyarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize teslim edeceğiz. Gencinden yaşlısına, engellisinde kadar 1923 kadınımız, 20 milyon ilmek işleyerek uğrunda destanlar yazılan bayrağımızı oluşturdular ve bayram coşkumuzu rekorla taçlandırdılar. Bayrağımızın ilmek ilmek örülmesinde emeği geçenleri kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birlik ve beraberliği için toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor ve Cumhuriyet Bayramımızı içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.