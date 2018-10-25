Bursa'da Hünkâr Köşkü Müzesi Cumhuriyet Bayramı öncesi anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet'in ilk bayrakları müzede sergileniyor.

Osmanlı'dan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına dek sayısız hatırayı içinde barındıran Hünkâr Köşkü Müzesi, Cumhuriyet'in 95. yıldönümünü anlamlı bir sergiyle taçlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde sıklıkla kullandığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü Müzesi koleksiyonunda bulunan Cumhuriyetin ilk yıllarına ait 9 el işi Türk bayrağı müzede sergileniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan müzenin havuzlu salonunda izlenime sunulan sergi, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Değeri, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülen, bağımsızlığın sembolü ve tarihin en kıymetli hatıralarından olan el işi Türk bayraklarındaki ay ve yıldız sembolleri ustalıkla nakşedilmiş. Bayraklardan ikisinin köşesinde ise tarihteki Türk devletlerini temsilen 16 yıldızın bulunduğu varak baskılı Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alıyor. 1925 yılında çıkarılan sancak talimatnamesine göre forsa işlenen 20 ışık demeti de dikkat çeken bir başka ayrıntı. Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun günümüzdeki şeklinde ise 8 uzun ve 8 kısa ışın demeti bulunuyor.

Cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla teşhire sunulan "Cumhuriyet'in İlk Bayrakları" sergisi, 5 Kasım 2018 tarihine dek pazartesi günleri hariç her gün 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.