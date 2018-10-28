Cumhuriyet'in ilk bayrakları Hünkâr Köşkü Müzesi'nde

Cumhuriyet tarihinin ilk bayrakları, Bursa'da Hünkâr Köşkü Müzesi'nde sergilendi.

Osmanlı'dan cumhuriyet döneminin ilk yıllarına dek sayısız hatırayı bünyesinde barındıran Hünkâr Köşkü Müzesi, Cumhuriyet'in 95. yıldönümünü anlamlı bir sergiyle taçlandırdı. Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde kaldığı Hünkâr Köşkü koleksiyonunda bulunan cumhuriyetin ilk yıllarına ait 9 el işi Türk bayrağı müzede sergileniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan müzenin havuzlu salonunda açılan sergi ilgi görüyor.

1844 yılında Sultan Abdülmecid Han'ın Bursa ziyareti sebebiyle 19 gün kısa bir sürede av köşke olarak inşa edilen tarihi binadaki bayrakların 5 Kasım tarihine kadar sergileneceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hünkâr Köşkü, Atatürk'ü de misafir etti. Bayrak bir milletin bağımsızlığını temsil eder. Bayrak uğruna canlar feda edilen, bizim namusumuz ve şerefimizdir. Bu bayrak uğruna şehitler verildi. Bu sergiyle Türk bayrağının geçirdiği safhaları göz önüne serdik. 3. Selim Han zamanındaki sancak 8 köşeli ve hilalli. Ancak Abdülmecid zamanında 8 köşeli yıldız 5 köşeli olarak değiştiriliyor. Türk bayrağına son şekli 29 Mayıs 1936 tarihinde veriliyor. Bursalı vatandaşların bazılarının bile bilmediği bu köşke ben herkesi davet ediyorum” dedi.

Bağımsızlığın timsali ve tarihin en kıymetli hatıralarından olan el işi Türk bayraklarındaki ay ve yıldız sembolleri ustalıkla nakşedildi. Bayraklardan ikisinin köşesinde ise tarihteki Türk devletlerini temsilen 16 yıldızın bulunduğu varak baskılı Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. 1925 yılında çıkarılan sancak talimatnamesine göre forsa işlenen 20 ışık demeti de dikkat çeken bir başka ayrıntı. Cumhurbaşkanlığı forsunun günümüzdeki şeklinde ise 8 uzun ve 8 kısa ışın demeti bulunuyor.

Kâmûs-ül-a'lâm'da Timurtaş Paşa maddesinde, (Osmanlı sancağının rengini ve [bugünkü ay-yıldızlı Türk bayrağının] şeklini tayin eden ve o zamana kadar beyaz olan fesi kırmızıya boyayan Timurtaş Paşa'dır) deniliyor.