Dağ ilçelerinde tarhana hazırlıkları başladı

Bursa'nın Keles ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhanalarını hazırlamaya başlandı.

Kelesli kadınlar kışlık tarhanalarını yapmaya başladı. Keles'in Gököz köyünde yaşayan Serpil Yalçın, kışın soğuk günlerinde pişirilen enfes tarhananın tadına doyum olmadığını belirtirek, “Köydeki komşularımızla imece usulü toplaşarak tarhanamızı yapıyoruz. Şehirlerde tarhana yapamayan sevdiklerimize de hediye ediyoruz. Hamura kırmızı biber, domates ve soğan kattıktan sonra 1-2 gece bekletiyoruz. Sonra hamuru parçalara ayırıyoruz. Böldüğümüz hamuru fazla güneş görmeden kurutup elekten geçiriyoruz. Ardından güneşte bekleterek kurutuyor, sonra toprak küplerimize koyuyoruz” diye konuştu.