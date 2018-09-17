İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağ ilçelerinde tarhana hazırlıkları başladı

Bursa’nın Keles ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhanalarını hazırlamaya başlandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhanalarını hazırlamaya başlandı.


Kelesli kadınlar kışlık tarhanalarını yapmaya başladı. Keles'in Gököz köyünde yaşayan Serpil Yalçın, kışın soğuk günlerinde pişirilen enfes tarhananın tadına doyum olmadığını belirtirek, “Köydeki komşularımızla imece usulü toplaşarak tarhanamızı yapıyoruz. Şehirlerde tarhana yapamayan sevdiklerimize de hediye ediyoruz. Hamura kırmızı biber, domates ve soğan kattıktan sonra 1-2 gece bekletiyoruz. Sonra hamuru parçalara ayırıyoruz. Böldüğümüz hamuru fazla güneş görmeden kurutup elekten geçiriyoruz. Ardından güneşte bekleterek kurutuyor, sonra toprak küplerimize koyuyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.