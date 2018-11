Dağ ilçelerinde tiyatro sevinci

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen "23. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" ilçelerde gösterime başladı.

Dağ ilçelerinde de gösteri yapan tiyatrolar çocuklardan büyük takdir topladı. Her ilçenin kendi okullarından karma öğrencilerle gösterime sunulan tiyatroda öğrenciler hem izlerken öğrendiler, hem de tanımadıkları diğer öğrencilerle arkadaşlık kurarak dayanışmayı ve paylaşmayı öğrenmiş oldular. Tiyatronun konusu ise, "En büyük ben olacağım, ama ne olacağım". Şarkıları, kostümleri ve sergiledikleri oyunlarla izleyicileri güldüren sanatçılar, çocukların gözlerinde büyüttükleri her figürü canlandırarak en büyük şeyin insan olduğunu öğrettiler. Öğrencilerden tam not alan tiyatroculara ilgi büyüktü.