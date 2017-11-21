Dağ köyleri beyaza büründü

Keles ve Orhaneli gibi dağ yöresindeki bazı köyler beyaza büründü.

Meteorolojinin günler önce yaptığı uyarının ardından Bursa’da soğuk hava yüzünü gösterdi. Sıcaklığın altına düştüğü Bursa’nın yüksek kesimlerinde yağışlar kar şeklinde görüldü.

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Alpağut mahallesi de beyaza büründü, mevsimin ilk kar yağışıyla mahalle tamamen beyaza bürünürken, ortaya yine kartpostallık kareler çıktı. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın yarın da süreceği uyarısı yaptı. Karla karışık yağmur yüksek kesimlerde yarın da yerini kar yağışına bırakacak.