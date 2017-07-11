Dağ köyleri yeniden canlanıyor

Uludağ’ın eteğindeki Güneybayır Mahallesi’nde düzenlenen Dut Festivali ve köy hayrına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 700 yıllık Osmanlı köyünde yapılan yatırımların da açılışını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Dündar, şehir merkezinde olduğu gibi en uzak mahallelerdeki yatırımların da tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Yapmış olduğu hizmetlerle şehirden köye dönüşün önünü açtıklarını söyleyen Dündar, “Osmangazi’deki 136 mahallemizin hepsi hizmet sınırlarımız içerisinde. Her köyümüzde çakıl taşımız, tuğlamız var. Köylerimizi çok önemsiyoruz. Güneybayır Mahallesi’ne de güzel hizmetler getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası yaşayan bir köy. Köylerimizi sahiplenmemiz lazım. Şehir merkezindeki aileler gelsinler, düğünlerini etkinliklerini burada yapsınlar. Buradaki hizmetlerden faydalansınlar. Bu şekilde köyümüzü yeniden canlandırabiliriz” dedi.

Merkezdeki hizmetlerin tamamının köylere de götürüldüğünü belirten Dündar, “Osmangazi, 136 mahallesi ve 850 bine ulaşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 4’üncü ilçesi. Ancak, hizmet noktasında merkezde ne varsa, köylerimiz de aynı hizmetleri alıyor. Hizmet binaları ve meydanlar yapıyoruz. Köylerimizin yollarını yeniliyoruz. Her köyümüze bir meydan, spor tesisi ve çocuklarımız için parklar inşa ediyoruz. Köylerimiz artık herkesin yaşamak istediği yerler haline geldi. İnsanlar şehrin stresinden uzaklaşmak istediklerinde köylere kaçıyor. Artık insanlar kentten köye göç ediyorlar. Bu da bizim köylerimiz için ne kadar önemli çalışmalara imza attığımızı gösteriyor” diye konuştu.

Başkan Dündar, konuşmasının ardından Güneybayır Mahallesi’nde hayata geçirilen yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Halil Döner ve mahalle sakinleriyle birlikte açılış kurdelasını kesen Başkan Dündar, köy meydanı, cami çevre düzenlemesi, hizmet binası, çok amaçlı salon, asfalt ve parke çalışmalarıyla yenilenen kaldırım ve yolları hizmete açtı. Dündar, açılışın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.