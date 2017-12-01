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01 Aralık 2017 12:40

Dağ yolunda çalışmalar yeniden başlıyor

Bursa’nın dağ ilçelerinin çehresini değiştirecek yol çalışmaları tekrar başlıyor.

Dağ yolunda çalışmalar yeniden başlıyor

01 Aralık 2017 12:40


Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Harmancık ilçelerini Bursa’ya bağlayan yol yıllardır çözüme kavuşturulamıyordu. Yakın zamanda Doğancı Barajı mevkiindeki yol projesi start aldı, hava şartları ve ihale mevzuatından kaynaklanan sebeplerle aksamalar meydana geldi. Fakat zorluklara rağmen yol çalışmaları tamamen durmadı. Bursa-Orhaneli Doğancı varyantında tünel, viyadük ve yol yapım işlerini kapsayan işin ihalesi ve itiraz süreçleri sonuçlandı. Müteahhit firma ile sözleşme imzalandı. Firmaya saha teslimi yapıldı. Yolun 2019 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.


AK Parti Milletvekili Osman Mesten, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada,


“Milletvekili seçildiğimiz andan itibaren ulaşım ve yol meselesi üzerinde önemle durduk. İlk etapta devam eden çalışmaların hızlanması, sıkıntılı bölgelerde ilave çalışmalar yapılması yönünde bir eylem planı hazırladık. Bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarım başta olmak üzere dağ bölgemizin belediye başkanları ve partimizin ilçe başkanları ile sürekli istişare halinde olduk. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünün bürokratları ile bir dizi görüşme ve toplantılar yaparak konunun aciliyeti ve önemini ısrarla vurguladık. Bölgede doğup büyüyen bir milletvekili olarak konunun sıkı takipçisi olduğumuzu bildirmek isterim” dedi.




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